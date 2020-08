Juve, Khedira fa gli auguri a Chiellini ma i tifosi lo ‘assalgono’: “Due anni da parassita, vattene” [FOTO]

Oggi è il compleanno di Giorgio Chiellini. Sicuramente un giorno felice per il capitano bianconero, ma non per Khedira. Il centrocampista tedesco ha fatto gli auguri al suo compagno sui social, ma è stato assalito da commenti offensivi, volgari e qualche insulto. Motivo? I tifosi della Juventus non lo vogliono più, sono stanchi di lui e del suo poco utilizzo negli ultimi due anni. Khedira è tra i principali indiziati ad andar via e non farà quindi parte della rosa bianconera nella prossima stagione, ma i supporters della Vecchia Signora non vedono l’ora che faccia le valigie e lo invitano a salutare il prima possibile. Tanti i messaggi, in risposta al tweet di auguri, dove si chiede – elegantemente in alcuni casi ma offensivamente in altri – un addio. Da “parassita” al semplice “vattene“, diverse le reazioni dei tifosi della Juve. Ne riproponiamo alcune nella FOTOGALLERY in alto.