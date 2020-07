Juve, i meme e le reazioni Scudetto: Conte, gli arbitri e il triplete [FOTOGALLERY]

La Juventus si è laureata campione d’Italia per la nona volta consecutiva, un traguardo veramente inimmaginabile per un club abituato a dominare ormai da diversi anni. E’ stata una stagione difficile per la squadra di Maurizio Sarri, il tecnico ex Napoli è arrivato tra mille aspettative, ma non è riuscito a lasciare la sua impronta dal punto di vista del gioco. E’ stata una questione di caratteristiche dei calciatori, ma in questo finale di stagione si è visto qualcosa di diverso che può rappresentare un punto di partenza per il prossimo campionato. Sarri è un ottimo allenatore, adesso la società dovrà accontentarlo sul mercato con calciatori funzionali al suo gioco. Come al solito sono arrivate le reazioni da parte dei social, ecco i meme più divertenti: Conte, gli arbitri e il Triplete. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini più divertenti.