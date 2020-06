Juve-Milan: “lo juventino medio critica già Cristiano Ronaldo dopo il primo tempo…”

Grandi emozioni, ma nessuna rete nel primo tempo tra Juventus e Milan. E’ tornato in campo il calcio italiano, alla ripresa si stanno affrontando bianconeri e rossoneri per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Il primo tempo è stato veramente scoppiettante, la prima grande occasione è stata per Cristiano Ronaldo. Il portoghese si presenta dal dischetto, ma il tiro si stampa sul palo. Qualche secondo e la squadra di Pioli rimane in 10, intervento killer da parte di Rebic. Ovviamente non sono mancate le reazioni dei social: “Orsato espelle Rebic per un fallo killer, ma perché non è stato fatto lo stesso con Pjanic?”, scrive un utente sui social. Messaggi anche sulla prestazione di Cristiano Ronaldo. “Lo juventino medio critica già Cristiano Ronaldo dopo il primo tempo…”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.