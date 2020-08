Juve, ora cambiano anche le strategie di mercato: i punti fermi da cui ripartire [FOTO]

Sarri ha fallito ed è stato esonerato. Ora la Juventus ripartirà da un nuovo allenatore. Una stagione deludente quella dei bianconeri. La solo vittoria dello scudetto, diventata oramai un’abitudine, non può bastare. Le sconfitte in Coppa Italia, in Supercoppa e l’eliminazione sanguinoso in Champions, per giunta per mano di un Lione tranquillamente abbordabile, hanno portato all’inevitabile decisione di Agnelli. E’ stato raggiunto il minimo sindacale, ma le ambizioni e gli obiettivi postisi in avvio di stagione erano ben diversi. Si faranno delle valutazioni ora per scegliere la soluzione migliore per la panchina. Tanti i nomi in ballo, ma indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore della Juve le strategie del club cambieranno. A partire dal calciomercato.

I punti fermi da cui ripartire e i calciatori in bilico: il destino dipenderà dal prossimo allenatore

L’obiettivo sarà quello di confermarsi in campionato e puntare per l’ennesima volta a quel sogno chiamato Champions. Per farlo si dovrà ripartire da quelli che possiamo considerare dei punti fermi. Una base ottima alla quale dovranno aggiungersi pedine importanti per fare il salto di qualità in Europa. Pochi dubbi in porta: si ripartirà da Szczesny e Buffon. La difesa ha invece mostrato delle lacune importanti. E allora ci sarà da lavorare sul reparto arretrato. Chi rimarrà è sicuramente Matthjis de Ligt, arrivato la scorsa estate e diventato cardine della retroguardia bianconera dopo un’avvio di stagione tutt’altro che facile. Anche il centrocampo potrebbe subire delle variazioni. Già ultimato lo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona. Il nuovo tecnico deciderà il destino di molti calciatori in bilico: da Ramsey a Khedira. Bentancur ha invece dimostrato grande personalità e qualità. La Juve ripartirà anche da lui. L’attacco è sembrato “monco”. Higuain ha deluso per tutta la stagione . Il suo rendimento e i problemi di salute della madre lo porteranno lontano da Torino. La Juve ripartirà da colui che non è mai stato in discussione: Cristiano Ronaldo. Lui c’è sempre e sarà la punta di diamante anche del prossimo anno. E con Bernardeschi in bilico, a fargli compagnia ci sarà Paulo Dybala, altra nota positiva nella stagione fallimentare della Juve. Anche Kulusevski, prelevato a gennaio dal Parma, conoscerà il suo futuro in ritiro, anche se visto l’investimento molto probabilmente farà parte della rosa bianconera. Insomma, pochi punti fermi, tante situazione che il nuovo allenatore dovrà valutare. Cambiano le strategie di mercato, ma la base da cui ripartire c’è. In alto la FOTOGALLERY con i calciatori sui quali la Juve potrà contare a scatola chiusa.