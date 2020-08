“Juve, Sarri a rischio”: e spuntano i quattro nomi per il successore [FOTOGALLERY]

La Juventus si è laureata campione d’Italia per la nona volta consecutiva, un risultato veramente eccezionale per il club bianconero. Ma non sono mancate le critiche nei confronti dell’allenatore Maurizio Sarri, nonostante la vittoria finale la posizione del tecnico non è tranquilla. Tutto si deciderà al termine della Champions League, l’obiettivo minimo è quello di superare il turno contro il Lione, poi verranno fatte delle valutazioni più approfondite. Sarà importante il risultato finale, ma anche il modo in cui verrà affrontata la competizione sarà oggetto di valutazioni. Secondo quanto riportato in un editoriale da Tancredi Palmeri su TMW, la Juventus ha già contattato diversi allenatori per l’eventuale sostituzione di Sarri.

L’obiettivo principale è Zinedine Zidane, è stata presentata un’offerta con la prospettiva di un ritorno del centrocampista Pogba, Zizou avrebbe però rifiutato perché non vuole lasciare il Real Madrid. Poi sono stati valutati altri nomi. Il primo è quello di Pochettino, il problema per l’ex Tottenham è rappresentato dall’ingaggio molto alto ma sarebbe comunque molto felice del trasferimento in Italia. Poi il ritorno di fiamma per Simone Inzaghi, l’allenatore è stato protagonista di una stagione molto importante. Ma non è finita, si segue in generale il campionato di Serie A con altri allenatori valutati. Sarri non potrà fallire contro il Lione, la Juventus può già contare su diverse soluzioni. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i nomi al vaglio in caso di esonero di Sarri.