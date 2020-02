Juve, torna ad impazzare il toto-Guardiola. Ma i tifosi cosa pensano? Web diviso tra ironia e disaccordo

La Juventus è concentrata sulla stagione con l’obiettivo di raggiungere il massimo obiettivo in campionato, Champions League e Coppa Italia. La stagione del club bianconero rimane comunque ottima nonostante qualche passo falso, in particolar modo ha fatto molto discutere il ko nell’ultimo match contro il Verona che ha permesso all’Inter di raggiungere proprio la Vecchia Signora in vetta. Nelle ultime ore non sono mancate le critiche nei confronti della squadra ma nel mirino è finito anche e soprattutto l’allenatore Maurizio Sarri, la squadra non convince dal punto di vista del gioco e non è minimamente paragonabile a quello che garantiva con il Chelsea ma soprattutto al Napoli. In molti hanno chiesto l’esonero di Sarri ed il ritorno di Massimiliano Allegri, situazione che al momento non sembra percorribile. Nella giornata di oggi è invece rimbalzato un nome clamoroso, quello di Guardiola. Si parla già della squadra della prossima stagione con un 11 veramente stellare, ovviamente è arrivata la reazione del web tra ironia e disaccordo. In alto la fotogallery con tutte le immagini dai social.