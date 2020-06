La juventina Miriam Leone scatena la polemica sul web: il particolare non è passato inosservato [FOTO]

Miriam Leone è un’attrice legata anche al mondo del calcio: è una grande tifosa della Juventus. Si tratta di una delle donne più belle, è anche una conduttrice televisiva ed ex Miss Italia. Il suo nome è diventato di tendenza su Twitter, a causa di un commento pubblicato da un utente. Nel dettaglio, sono arrivate critiche per le sopracciglia dell’ex Miss giudicate non appropriate. Sono arrivati altri messaggi di sostegno per un attacco così futile. L’attrice è finita anche al centro delle voci di gossip, dopo l’indiscrezione sul matrimonio. Miriam Leone ha chiesto il rispetto della privacy. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini e lo scatto che ha fatto discutere.