Juventus, arriva l’attaccante: nuova soluzione per Pirlo, come cambia l’11 per l’assalto scudetto [FOTO]

La Juventus ha scelto l’attaccante con l’intenzione di rinforzare un reparto già fortissimo. La stagione del club bianconero può essere considerata sicuramente altalenante, in campionato deve rincorrere da Roma, Inter e Milan ma deve ancora recuperare una partita contro il Napoli. Nell’ultima giornata è riuscita a rosicchiare tre punti al club rossonero e due ai nerazzurri, dovrà conquistare bottino pieno contro la squadra di Gennaro Gattuso per tornare pienamente in corsa, potenzialmente il distacco è di appena 4 punti. Andrea Pirlo può contare sulla squadra più attrezzata del campionato e si è deciso di rinforzarla ulteriormente.

Calciomercato Juventus, le mosse

La Juventus si sta muovendo principalmente per il futuro, ma ha bisogno anche di un innesto per la seconda parte della stagione: la dirigenza ha deciso di regalare all’allenatore Andrea Pirlo un nuovo attaccante. In difesa la squadra offre delle garanzie, insieme al Verona è la compagine che ha preso meno gol ed il recupero di De Ligt rappresenta la nota più lieta, anche Giorgio Chiellini è tornato su ottimi livelli mentre Bonucci (nonostante qualche disattenzione) rappresenta una garanzia. Cuadrado si è adattato bene al ruolo ed è un calciatore prezioso.

Juventus, in arrivo Scamacca

A centrocampo le sicurezze sono sugli esterni con calciatori in grado di saltare l’uomo con facilità e creare la superiorità numerica. Avrebbe bisogno qualcosa in mezzo al campo, ma la strategia sembra quella di aspettare la prossima stagione e provare a chiudere per un top player. L’attacco è già molto competitivo, il più forte della Serie A, ma si è deciso di aggiungere un altro tassello. Si tratta di Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa in prestito dal Sassuolo. La trattativa è stata ben avviata e la dirigenza bianconera dovrebbe chiudere l’accordo definitivo entro le prossime 48 ore. Si devono limare solo gli ultimi dettagli tra diritto o obbligo di riscatto a poco più di 20 milioni di euro, ma la trattativa è ormai alle battute finali. In alto la FOTOGALLERY con la grafica del nuovo 11 della Juventus per tentare l’assalto allo scudetto.