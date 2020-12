Partita emozionante nella dodicesima giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Atalanta, tante emozioni con voti molto positivi ma anche negativi secondo le pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Il primo tempo inizia con il botto, i bianconeri scattano in contropiede, in due contro Gollini, si tratta di Morata e Cristiano Ronaldo che sbagliano clamorosamente anche in maniera goffa. Al 27′ infortunio di Arthur, al suo posto entra Rabiot. Passano due minuti e la Juventus passa in vantaggio, prodezza di Chiesa che supera Gollini. Nella ripresa Gasperini si gioca la carta Gomez, ma è Freuler con un altro gol bellissimo a siglare il pareggio. I padroni di casa si procurano un calcio di rigore molto dubbio, Cristiano Ronaldo si fa ipnotizzare, pochi minuti e sempre Gollini è ancora strepitoso su Morata. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 1-1. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Juventus-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb

Juventus: Szczesny 7.5; De Ligt 6.5, Bonucci 6.5, Danilo 6.5; Cuadrado 6, McKennie 6.5, Bentancur 6, Arthur 6 (dal 27′ Rabiot 5), Chiesa 7 (dal 75′ Alex Sandro s.v.); Morata 5 (dall’84’ Dybala s.v.), Cristiano Ronaldo 4. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Alex Sandro, Dybala, Rabiot, Bernardeschi, Da Graca, Dragusin, Frabotta, Portanova, Kulusevski.

Atalanta: Gollini 8; Palomino 6, Romero 5.5, Djimsiti 6; Hateboer 5.5, Freuler 7, De Roon 6, Gosens 5.5; Malinovskyi 6 (dal 71′ Miranchuk 6), Pessina 6 (dal 53′ Gomez 6); Zapata 5.5 (dal 71′ Muriel s.v.). A disposizione: Rossi, Sportiello, Sutalo, Lammers, Muriel, Gomez, Mojica, Depaoli, Gyabuaa, Miranchuk, Diallo.