Juventus-Barcellona 0-2, le pagelle di CalcioWeb: Al’VAR’o Morata sfortunato, Demiral malissimo [FOTO]

Juventus-Barcellona, le pagelle di CalcioWeb – Altro risultato negativo per la Juventus, la situazione di Andrea Pirlo si fa sempre più delicata. Sconfitta in casa per i bianconeri contro un Barcellona tutto tranne che entusiasmante. Gli spagnoli si sono confermati in crisi, si è vista una delle squadre più brutte degli ultimi anni. Ma la Juventus è ancora più brutta. L’unico a salvarsi è Alvaro Morata, la gioia del gol è stata interrotta per ben tre volte, decisivo l’intervento del Var. Per il resto si è visto veramente poco, una squadra troppo spaccata e che raramente fa vedere una giocata positiva. I blaugrana ne approfittano e vincono con il risultato di 0-2. Le reti sono state realizzate da Dembele nel primo tempo e nella ripresa da Messi sul calcio di rigore su un fallo del disastroso Bernardeschi. Espulso Demiral. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

JUVENTUS – Szczesny 6.5; Cuadrado 5.5, Demiral 4.5, Bonucci 5.5, Danilo 5; Kulusevski 5 (dal 75′ Mckennie 5), Bentancur 6 (dall’83’ Arthur s.v.), Rabiot 5 (dall’83’ Bernardeschi 4.5), Chiesa 5; Morata 6.5, Dybala 5.

BARCELLONA: Neto 6; Sergi Roberto 6.5, Araujo 6.5 (dal 46′ Busquets 6), Lenglet 6, Jordi Alba 6.5; Pjanic 6.5, de Jong 6.5; Dembelé 7 (Dal 65′ Ansu Fati 6.5), Griezmann 6.5 (dall’89’ Firpo s.v.), Pedri 7; Messi 6.5. All. Koeman 6.5