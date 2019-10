Juventus-Bayer Leverkusen 3-0, le pagelle di CalcioWeb: Bernardeschi Carpe diem, Szczesny giustiziere [FOTO]

JUVENTUS-BAYER LEVERKUSEN, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – Tris della Juventus al Bayer Leverkusen. Decidono il match i gol di Higuain, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Buono il secondo tempo della squadra di Sarri, che non rischia quasi niente contro i tedeschi poco incisivi davanti e molto distratti dietro. In alto la FOTOGALLERY.

JUVENTUS (4-3-1-2):

Szczesny 5.5: poco impegnato, sbaglia un’uscita che poteva costare caro sul 2-0, non fategli giocare il pallone con i piedi, in Polonia si sceglie tra la condanna a morte e i video dei suoi passaggi: GIUSTIZIERE.

Cuadrado 7.5: parte dal suo piede l’assist per il gol di Higuain, corre come sempre sulla fascia e, purtroppo per lui, l’autovelox lo vede: MULTATO.

Bonucci 6.5: prestazione autoritaria, da vero leader guida il compagno più giovane: DIFENSORE NAVIGATO.

de Ligt 6.5: cresce di partita in partita, vederlo giocare così è un piacere: DELIGHT.

Alex Sandro 6: ogni tanto si concede qualche sbavatura in fase difensiva, da buon brasiliano: FEDELE ALLA TRADIZIONE.

Khedira 6: partita ordinata del centrocampista tedesco, mancano i suoi classici inserimenti in zona conclusiva: NON E’ PIU’ IL CENTROCAMPISTA KHE-DIRA (74′ Bentancur 6)

Pjanic 7,5: fa girare la squadra alla grande, tocca tanti palloni come vuole Sarri e ne sbaglia pochi, tenta anche il gol olimpico: DIRETTORE D’ORCHESTRA.

Matuidi 6: anche il francese si vede più in fase di contenimento che in fase di costruzione: CHIUDE PIU’ BUCHI LUI CHE ROCCO SIFFREDI.

Bernardeschi 6.5: gioca male per 55 minuti, sbagliando parecchio, sembra perseguitato dalla nuvoletta di Fantozzi, ma non sbaglia il pallone più importante, cogliendo l’attimo: ORAZIO (78′ Ramsey 6)

Higuain 7.5: segna il gol che sblocca il match con una giocata da grande attaccante, sfiora anche la doppietta: HI-GUAIN SONO PER IL LEVERKUSEN (83′ Dybala sv)

Cristiano Ronaldo 6.5: prova tante volte la conclusione ma è stranamente impreciso, avremmo potuto commentare la sua prestazione citando i Subsonica con “Tutti i miei sbagli”, ma segna il gol del 3-0: CR7 C’E’ SEMPRE.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky 6.5; L. Bender 5.5, Tah 4.5, S. Bender 5.5, Wendell 5.5; Aranguiz 5 (80′ Sinkgraven sv), Baumgartlinger 5; Havertz 5, Demirbay 5 (46′ Amiri 5.5), Volland 5.5; Alario 5.5 (68′ Paulinho 5.5).