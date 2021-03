Juventus-Benevento 0-1, le pagelle di CalcioWeb: figuraccia ‘epocale’ dei bianconeri, addio scudetto

Partita sottotono della Juventus nella sfida della 28esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Andrea Pirlo non è riuscita a mettere in mostra la maggiore qualità dal punto di vista tecnico rispetto al Benevento, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I bianconeri fanno una fatica enorme e non riescono ad essere pericolosi, poca qualità in campo. La squadra di Filippo Inzaghi si gioca tantissimo per la salvezza e si dimostra molto compatta. La Juventus ci prova, ma è il Benevento a passare in vantaggio: il marcatore a sorpresa è Gaich. La Juventus è pericolosa con Cristiano Ronaldo, ma il portoghese non riesce a concretizzare. Finisce 0-1, è una figuraccia epocale per i bianconeri che salutano le speranze di scudetto. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Juventus-Benevento, le pagelle di CalcioWeb

Juventus (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 5.5, De Ligt 6, Bonucci 6, Bernardeschi 5; Kulusevski 6, Arthur 5, Rabiot 6, Chiesa 5.5; Morata 5, Ronaldo 5.5. A disp. Buffon, Pinsoglio, Chiellini, McKennie 6, Bentancur 6, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli. All. Pirlo.

Benevento (4-4-2): Montipò 6.5; Foulon 6, Tuia 6, Caldirola 6.5, Barba 6.5; Improta 6, Viola 5.5, Hetemaj 7, Ionita 6; Lapadula 6, Gaich 7. A disp. Manfredini, Lucatelli, Tello 6, Dabo s.v., Caprari 6, Insigne, Di Serio s.v., Moncini, Sau, Pastina. All. Inzaghi.