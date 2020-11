Juventus-Cagliari 2-0, le pagelle di CalcioWeb: sempre lui, Cristiano Ronaldo [FOTO]

Juventus-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – La Juventus torna al successo e dà un importante segnale al campionato, Milan e Napoli sono avvisate in vista del big match di domenica sera. La squadra di Andrea Pirlo tiene il pallino del gioco, gli ospiti ci provano in contropiede. Nei primi 45 minuti gol annullato a Bernardeschi per un fuorigioco di Morata (ancora lui). Ma è Cristiano Ronaldo (ancora lui) a prendere sulle spalle la Juventus, la doppietta del portoghese tra il 38′ ed il 42′ chiude praticamente i conti. Nella ripresa non sono da registrare particolari azioni, i padroni di casa controllano e portano a casa tre punti preziosi. Finisce 2-0, la Juventus sale a 16 punti in classifica, -1 dal Milan. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Juventus-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb

Juventus (4-4-2): Buffon 6; Cuadrado 6, Demiral 6.5, De Ligt 6.5, Danilo 6; Kulusevski 6.5, Arthur 7, Rabiot 6.5, Bernardeschi 6; Morata 6.5, Ronaldo 7.5. All.: Pirlo. A disp.: Szczesny, Pinzoglio, Dybala 6, Alex Sandro s.v., Mc Kennie 6, Chiesa s.v., Bentancur s.v., Di Pardo, Frabotta, Portanova, Vrioni.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno 6; Pisacane 4.5, Klavan 5.5, Walukiewicz 5.5, Tripaldelli 5.5; Marin 5.5, Rog 6; Zappa 5, Joao Pedro 5.5, Ounas 5; Simeone 6. All.: Di Francesco. A disp.: Aresti, Vicario, Caligara 6, Tramoni, Pereiro, Oliva s.v., Cerri, Pavoletti s.v., Sottil 5.5, Carboni 6.