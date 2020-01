Juventus, il caso: “Cristiano Ronaldo non si presenta alla cena, si percepisce il disagio di de Ligt” [FOTO]

La Juventus si prepara per la partita di campionato contro la Roma, un match molto importante per la squadra di Maurizio Sarri che sta provando a dimenticare la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio. La reazione contro il Cagliari è stata brillante, 4-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, adesso però i bianconeri saranno chiamati da un match difficilissimo, i giallorossi infatti dovranno riscattare la sconfitta contro il Torino e rappresentano sempre un osso durissimo. Nel match contro i sardi è stato un grande protagonista l’attaccante Cristiano Ronaldo, il portoghese ha messo a segno una tripletta incredibile. Nelle ultime ore sul web si è parlato molto di CR7, nel dettaglio è andata in scena una cena con tutta la squadra, ma Cristiano Ronaldo non era presente. Assenti anche Chiellini e Buffon ma a risaltare è stata soprattutto l’assenza di Cristiano Ronaldo. “Caso alla Juventus, Cristiano Ronaldo verso la cessione”, scrive anche in modo ironico un utente su Twitter ma sono stati tanti altri anche i messaggi e che riguardano anche de Ligt. In alto sfoglia la fotogallery con tutti i messaggi dei tifosi per l’assenza di Cristiano Ronaldo.