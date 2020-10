Cristiano Ronaldo si trova in quarantena dopo la positività al Coronavirus. Il calciatore è stato costretto a saltare le ultime partite della Juventus, contro il Crotone la squadra di Andrea Pirlo non è andata oltre il pareggio, mentre in Champions League è arrivata una vittoria convincente contro la Dinamo Kiev grazie ad una doppietta siglata da Alvaro Morata. Il portoghese non vede l’ora di tornare a disposizione per aiutare la squadra, il suo contributo sarà fondamentale nei prossimi impegni. Nel frattempo ha deciso di cambiare look: addio al codino e ai capelli lunghi, Ronaldo ha deciso di rasarsi. Il calciatore sembra quasi irriconoscibile, come dimostrano le immagini nella FOTOGALLERY in alto.