La Juventus vince nel posticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A e si rilancia per la lotta scudetto, niente da fare per il Crotone che ormai è vicinissimo alla retrocessione in Serie B. Il grande protagonista è stato come al solito Cristiano Ronaldo, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I primi minuti della squadra di Andrea Pirlo non sono entusiasmanti, poi decide di salire in cattedra Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato autore di una doppietta di testa che ha indirizzato il match. I calabresi non sono stati mai pericolosi e nel secondo tempo è McKennie a chiudere definitivamente i conti. Il risultato non cambia più, finisce 3-0. La Juventus sale al terzo posto e può rilanciarsi per lo scudetto. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Juventus-Crotone, le pagelle di CalcioWeb

JUVENTUS (4-4-2): Buffon 6; Danilo 6.5, De Ligt 6.5, Demiral 6, Alex Sandro 6.5; Chiesa 6.5, Bentancur 6, Ramsey 6.5, McKennie 7; Kulusevski 6, Ronaldo 8. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Morata s.v., Bernardeschi s.v., Di Pardo s.v., Dragusin, Frabotta s.v., Fagioli 6, Peeters. All. Pirlo

CROTONE (4-4-2): Cordaz 6.5; Pedro Pereira 5.5, Magallan 6, Golemic 5, Luperto 5; Messias 5.5, Molina 5.5, Vulic 5.5, Reca 5.5; Ounas 6.5, Di Carmine 5.5. A disp.: Festa, Crespi, Cigarini, Dragus, Zanellato 6, D’Aprile, Nwankwo, Rispoli 6, Marrone 6, Petriccione, Eduardo Henrique, Riviere s.v., Simy s.v.. All. Stroppa