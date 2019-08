Juventus, Danilo è arrivato a Torino: inizia l’avventura in bianconero [FOTO e VIDEO]

La Juventus ha definito l’arrivo del terzino destro Danilo, il brasiliano arriva dal Manchester City in seguito ad uno scambio con Cancelo, nelle casse del club bianconero anche circa 30 milioni di euro. L’avventura in bianconero inizierà dalla giornata di domani e dopo le visite mediche, il calciatore è atterrato poco dopo le 18 all’aeroporto di Torino. Ad attenderlo una Jeep Grand Cherokee, presenti numerosi fotografi. Lo scambio portato avanti dalla Juventus ha fatto molto discutere, i bianconeri hanno perso uno dei migliori calciatori nel suo ruolo come Cancelo ma l’arrivo di Danilo non è comunque da sottovalutare. In alto la fotogallery, in basso il video dell’arrivo di Danilo.