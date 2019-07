Juventus, esordio amaro in ICC: un gol pazzesco di Kane beffa i bianconeri allo scadere! [FOTO]

L’esordio della Juventus in International Champions Cup è amaro: bianconeri beffati da un gol pazzesco di Harry Kane al 91′, quando ormai le due squadre sembravano indirizzate verso i calci di rigore.

Partita a due facce per la prima vera Juve di Sarri: primo tempo in difficoltà e dominato dal Tottenham, secondo più pimpante anche grazie a qualche innesto dalla panchina. Un solo gol nella prima frazione, di Lamela. Sarri fa già capire quello che sarà il suo modo di giocare: costruzione della manovra sin dal portiere, senza buttare mai la palla. Qui le difficoltà, a cui fa seguito una preparazione fisica ancora da rivedere e sicuramente più indietro rispetto a quella degli Spurs.

Ma come detto nella ripresa è un’altra Juve, grazie agli innesti che non ti aspetti. Come quello di… Higuain. Il Pipita entra e segna il gol del pari. Poco dopo, la firma di Ronaldo su assist di De Sciglio. Tutt’altro che tranquillo l’esordio di De Ligt: pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, arriva infatti il 2-2 del Tottenham. Gol decisivo, come detto, di Harry Kane. In alto la FOTOGALLERY del match.