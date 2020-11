Juventus-Ferencvaros 2-1, le pagelle di CalcioWeb: i bianconeri deludono ma staccano il pass [FOTO]

Juventus-Ferencvaros, le pagelle di CalcioWeb – Una brutta Juventus nella partita della fase a gironi di Champions League. I bianconeri si sono qualificati agli ottavi di finale della competizione con due giornate di anticipo dopo il successo contro la cenerentola del girone, il Ferencvaros. E’ Uzuni a portare in vantaggio gli ospiti, la reazione dei bianconeri è immediata, a pareggiare i conti è stato il solito Cristiano Ronaldo. Sembra certo il pareggio per 1-1, al 91′ assist di Cuadrado e gol di Alvaro Morata. Finisce 2-1,la Juventus al prossimo turno. In basso le pagelle.

Juventus (4-4-2): Szczesny; 6 Cuadrado 6.5, Danilo 5.5, De Ligt 6.5, Alex Sandro 6; McKennie 5.5 (dal 52′ Kulusevski 5), Arthur 6.5 (dall’82’ Ramsey s.v.), Bentancur 6 (dall’83’ Rabiot s.v.), Bernardeschi 6 (dal 52′ Chiesa 5); Dybala 5.5 (dal 62′ Morata 7.5), Ronaldo 7. All.: Pirlo.

Ferencvaros (5-4-1): Dibusz 6; Lovrencsics 5.5, Blazic 6, Frimpong 6, Dvali 5.5, Heister 6; Zubkov 5.5, Siger 5.5, Somelia 6, Nguen; 6 Uzuni 6.5. All.: Rebrov.