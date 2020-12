Secondo match della 13esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Juventus e Fiorentina che hanno dato vita ad una partita sorprendente e che è stata condizionata dagli episodi. Follia di Cuadrado, come emerge dalla pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Clamoroso tonfo dei bianconeri che hanno perso 6 punti in un giorno, prima la sentenza a sfavore contro il Napoli poi la pesantissima sconfitta contro il viola. Partenza sprint per gli ospiti che passano in vantaggio con Vlahovic, l’attaccante il migliore in campo. Poi la follia di Cuadrado, il colombiano entra con il piede a martello e viene espulso. La squadra di Pirlo ci prova ed è anche sfortunata, proteste per due calci di rigore non fischiati. La Fiorentina chiude i conti con un autogol di Alex Sandro e il gol dell’ex di Caceres. Finisce 0-3, in alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Juventus-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6.5; Cuadrado 3, De Ligt 5.5, Bonucci 4.5, Alex Sandro 5; Ramsey 6 (dal 20′ Danilo 6), McKennie 6 (dal 73′ Kulusevski 6), Bentancur 5.5, Chiesa 6; Morata 5.5 (dal 46′ Bernaderdeschi 6), Ronaldo 5.5. All.Pirlo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella 6.5, Caceres 6.5; Igor 6, Borja Valero 6.5 (dal 52′ Pulgar 6), Amrabat 6.5, Castrovilli 6, Biraghi 6.5 (dall’82’ Venuti s.v.); Ribery 7 (dall’82’ Bonaventura s.v.), Vlahovic 7.5 (dal 75′ Kouame 6). All.Prandelli