Juventus-Genoa 3-1, le pagelle di CalcioWeb: i bianconeri rispondono al Milan, non basta Scamacca

La Juventus si conferma dopo la vittoria contro il Napoli, la squadra di Andrea Pirlo ha avuto la meglio anche del Genoa. I bianconeri sono ancora in scia del Milan, in gol è tornato Kulusevski che ha riscattato le ultime prestazioni: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Nel primo tempo i bianconeri scappano grazie ad uno-due micidiale, i marcatori sono stati Kulusevski e Morata. Il Genoa rientra in partita nel secondo tempo, è Scamacca di testa a riaprire la sfida. Nella ripresa la squadra di Andrea Pirlo continua a tenere il pallino del gioco e chiude in conti in contropiede, il marcatore è stato McKennie. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 3-1. In alto la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.

Juventus-Genoa, le pagelle di CalcioWeb

Juventus (4-4-2): Szczesny 6.5; Cuadrado 6.5, De Ligt 6, Chiellini 6, Danilo 7; Kulusevski 7.5, Bentancur 6, Rabiot 5.5, Chiesa 6; Ronaldo 5, Morata 6.5. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Arthur s.v., Ramsey s.v., Dybala 6, Alex Sandro 6, McKennie 7, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli. Allenatore: Pirlo

Genoa (3-5-2): Perin 6; Masiello 6, Radovanovic 5.5, Criscito 5.5; Biraschi 5.5, Behrami 6, Badelj 5.5, Rovella 5.5, Zappacosta 6; Pandev 5.5, Scamacca 7. A disposizione: Marchetti, Paleari, Zapata, Goldaniga, Zajc 6, Ghiglione 5, Destro, Melegoni s.v., Onguene, Cassata, Pjaca 5.5, Shomurodov 6. Allenatore: Ballardini.