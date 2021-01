La Juventus si conferma in buona forma, è quanto emerge anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I bianconeri sono scesi in campo nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia e si sono dimostrati troppo altalenanti contro il Genoa, la squadra di Ballardini non ha demeritato e ha giocato con coraggio. Partenza sprint dei bianconeri che si trovano in doppio vantaggio dopo 23 minuti, ad aprire le marcature è Kulusevski, raddoppio di Morata su assist dell’ex Parma. Il Genoa rientra il gioco con Czyborra, al 74′ magia di Melegoni che impatta con un tiro da lontano che beffa Buffon. Nel finale Pirlo si gioca la carta Cristiano Ronaldo, nel primo tempo supplementare grande giocata del portoghese per Morata, palla a Rafia che riporta in vantaggio i bianconeri. Nel secondo tempo supplementare intervento miracoloso di Arthur sulla linea che evita il gol del pareggio. Finisce 3-2, Juventus ai quarti con qualche difficoltà di troppo. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Juventus-Genoa, le pagelle di CalcioWeb

Juventus (4-4-2): Buffon 6; Wesley 5.5 (dall’88’ Cristiano Ronaldo 6), Dragusin 5.5, Chiellini 6 (dal 64′ Bonucci 6), Demiral 5.5 (dal 64′ Danilo 6); Bernardeschi 6, Arthur 6.5, Bentancur 5 (dal 46′ Rabiot 6), Portanova 5.5 (dal 77′ Rafia 7); Kulusevski 7, Morata 7. All. Pirlo

Genoa (3-5-2): Paleari 6.5; Goldaniga 6.5, Bani 6, Dumbravanu 6 (dal 96′ Males 6); Ghiglione 6.5, Rovella 6.5, Lerager 6, Melegoni 7 (dal 106′ Radovanovic s.v.), Czyborra 7 (dal 112′ Eboa Ebongue s.v.); Scamacca 6, Pjaca 5.5. All. Ballardini