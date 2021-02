La Juventus è nei guai ed i tifosi non sono soddisfatti dell’allenatore Andrea Pirlo. Anche l’ex centrocampista è finito nel mirino dopo la pessima prestazione contro il Porto, ma in generale il rendimento della squadre non è stata all’altezza. In campionato i bianconeri devono recupere 8 e 7 punti da Inter e Milan, non sarà di certo facile contro squadre attrezzate. In Champions League il passaggio del turno ai quarti di finale si è complicato tremendamente, servirà una prestazione diversa nella partita di ritorno. La Juventus non può permettersi l’eliminazione, sarebbe un vero e proprio fallimento.

I responsabili della debacle

La partita di ieri contro il Porto ha messo in mostra evidenti problemi in casa Juventus. In primo luogo l’approccio, i due gol subiti ad inizio del primo e del secondo tempo suonano sicuramente come un campanello d’allarme. Poi gli ‘orrori’ dei singoli, ingiustificabili per una squadra così forte. Il portiere Szczesny ha commesso errori grossolani, così come il centrocampista Bentancur. Ma il maggiore responsabile sembra Andrea Pirlo. Almeno secondo il mondo del web. Su Twitter sta spopolando l’hashtag PirloOut, tantissimi i messaggi contro l’allenatore bianconero. “Una follia puntare su di lui”, scrive un utente. In alto la FOTOGALLERY.