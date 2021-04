Juventus, il ritorno di Allegri è sempre più probabile: Cristiano Ronaldo si può sacrificare, come sarebbe l’11

Nonostante gli ultimi rumors e altre indiscrezioni, la strada sembra tracciata in casa Juventus per quanto riguarda il futuro. La stagione dei bianconeri non è stata sicuramente all’altezza, il club bianconero è ormai da tempo fuori dalla lotta per lo scudetto e rischia seriamente di non qualificarsi alla prossima Champions League: sono 5 le squadre in corsa per gli ultimi tre posti, i bianconeri sono in netta difficoltà mentre squadre come Atalanta, Lazio e Napoli si confermano in grande spolvero. La scelta di affidare la panchina ad Andrea Pirlo non ha portato gli effetti sperati, il tecnico si è confermato troppo inesperto e dal punto di vista tecnico la squadra non ha mai convinto.

Il ritorno di Allegri ed il mercato

Il futuro di Andrea Pirlo sembra già deciso: sarà addio al termine della stagione. Il tecnico ha dichiarato di non essere soddisfatto della stagione, il mea culpa al termine della partita contro la Fiorentina non è stato tanto gradito dalla dirigenza. Nemmeno la qualificazione in Champions League dovrebbe salvare Pirlo. La Juventus sta pensando seriamente al ritorno di Massimiliano Allegri, il tecnico è legato da un ottimo rapporto con il presidente Agnelli e ha intenzione di tornare in panchina dopo la pausa. L’ex Cagliari ha ricaricato le batterie e l’obiettivo è quello di riportare la Juventus ad altissimi livelli. Le strategie sul mercato sono chiare, in porta può aprirsi la pista Donnarumma, ma Szczesny continua a confermarsi una garanzia. La difesa regala ampie certezze e con l’arrivo di Allegri il difensore Chiellini potrebbe rimanere. A centrocampo l’intenzione è quella di puntare su Bentancur, più l’arrivo di un calciatore promettente come Locatelli. In attacco la Juventus può sacrificare Cristiano Ronaldo e dare fiducia a Paulo Dybala. E l’allenatore stravede per Morata, la Juventus potrebbe così decidere di riscattare lo spagnolo. In alto la FOTOGALLERY, come sarebbe l’11 con Allegri in panchina.