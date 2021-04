Juventus in crisi, le reazioni del web: da Pirlo all’incubo Europa League [FOTO]

La Juventus deve fare i conti con il peggior momento degli ultimi anni, dentro e fuori dal campo. I problemi economici preoccupano per il futuro, ma anche per il presente non sono rose e fiori. In campionato non ha praticamente più chance di lottare per lo scudetto, nelle ultime due partite sono arrivate prestazioni veramente da dimenticare, la prima contro il Benevento con il tonfo casalingo, il secondo nel derby contro il Torino. Anche in Champions League il percorso è stato da dimenticare, i bianconeri sono stati eliminati da una squadra nettamente inferiore come il Porto. Le prossime partite saranno decisive, a partire dal recupero contro il Napoli.

Le reazioni del web sulla Juventus

Dopo il pareggio contro il Torino sono arrivate tantissime reazioni da parte del mondo del web. Nel mirino è finito ancora una volta l’allenatore Andrea Pirlo, il tecnico bianconero è a serio rischio esonero e si giocherà tutto proprio nella partita contro il Napoli. La dirigenza sta pensando ad alcune soluzioni, sono diversi i nomi di traghettatori o tecnici per la prossima stagione, da Allegri a Tudor fino a Inzaghi e Zidane. Nel frattempo il web si è scatenato, sono stati pubblicati tantissimi meme che riguardano Pirlo, Kulusevski ed il serio rischio che si chiama Europa League.