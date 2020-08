Juventus, incontro fiume con Pirlo: il modulo, i nomi in attacco e le cessioni, le richieste del nuovo tecnico

Un incontro fiume tra la Juventus ed Andrea Pirlo. La giornata di ieri è stata caldissima per il club bianconero, il nuovo allenatore e il presidente Agnelli si sono incontrati per programmare la prossima stagione. Diversi gli argomenti trattati, dal modulo al mercato, dagli obiettivi al nuovo progetto. Le idee sono abbastanza chiare, come dichiarato dal numero uno bianconero subito dopo la sconfitta in Champions League contro il Lione agli ottavi di finale. La decisione è stata quella di esonerare l’allenatore Maurizio Sarri, al suo posto è stato scelto a sorpresa Andrea Pirlo. L’idea è quella di rivoluzionare la rosa, la Juventus è la squadra più Vecchia d’Europa ed i risultati hanno confermato la necessità di cambiare strategia. Il primo passo è stato la rescissione con il centrocampista Matuidi, a breve sarà il turno di Khedira e Higuain. Poi qualche altra cessione tra De Sciglio, Danilo, Rugani, valutazioni su Ramsey e Douglas Costa, mentre potrebbe rimanere a sorpresa Barnardeschi, la duttilità dell’ex Fiorentina potrebbe convincere la Juventus a concedere un’altra chance.

Infine non è da escludere la cessione di un big. Ovviamente si è parlato anche di Cristiano Ronaldo e Dybala. Si è arrivati ad una conclusione, il portoghese rappresenterà un punto di riferimento per la prossima stagione. E l’argentino? C’è sicuramente fiducia nelle qualità del calciatore, forse il migliore in assoluto nell’ultima stagione. Ma è un sacrificabile. Dybala ha una valutazione di 100 milioni di euro e con un’offerta a tre zeri potrebbe salutare. Oppure rientrare in alcuni scambi: con Pogba allo United e Isco con il Real Madrid. Non sono situazioni al momento caldissime, ma potrebbero diventarlo a breve. Pirlo ha le idee chiare, le ultime indicazioni parlano anche di un possibile cambio di modulo con il ritorno alla difesa a 3, con ogni probabilità sarà 3-5-2 o 3-4-1-2. Servirà un difensore considerando qualche partenza e l’infortunio di De Ligt. A centrocampo è arrivato Arthur, ma l’intenzione è regalare a Pirlo un big in mediana più un terzino. Infine la spalla da affiancare a Cristiano Ronaldo, sono tantissimi i nomi valutati. Quelli più caldi? Milik e Dzeko. Il polacco rimane una soluzione da prendere in considerazione, il bosniaco è reduce da una stagione molto importante e potrebbe lasciare la Capitale. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le soluzioni studiate dalla Juventus per il ruolo di attaccante, sette nomi e tra questi dovrebbe esserci il partner di CR7.