La Juventus controlla la vittoria dell’andata contro l’Inter e stacca il pass per la finale di Coppa Italia, incontrerà la vincente tra Atalanta e Napoli. E’ stata una partita bloccata, nonostante la necessità della squadra di Antonio Conte di recuperare il risultato: è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La gara è stata equilibrata, non sono mancate le occasioni da una parte e dall’altra, la più grossa di Cristiano Ronaldo nel secondo tempo. Il portoghese vicino ancora al gol, ma Handanovic ha risposto presente. Il migliore in campo è stato Demiral, grandissima prestazione in fase di chiusura del difensore bianconero, per gli ospiti Hakimi è stato una spina nel fianco. Finisce 0-0, Juventus in finale. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Juventus-Inter, le pagelle di CalcioWeb

JUVENTUS (4-4-2):

Buffon voto 6: non viene chiamato quasi mai in causa.

Danilo voto 6: sta attraversando un buon momento, anche oggi partita convincente.

Demiral voto 7: partita di livello per il centrale che quando chiamato in causa risponde presente.

De Ligt voto 6.5: recupero fondamentale per Andrea Pirlo, non sbaglia quasi mai.

Alex Sandro voto 5: netto passo indietro rispetto all’ultima partita, errori in fase di marcatura.

Cuadrado voto 6: schierato in fase avanzata, si conferma sempre una spina nel fianco.

Bentancur voto 5.5: partita ordinata, ma perde palloni sanguinosi nel secondo tempo.

Rabiot voto 6: partita bloccata, pensa principalmente alla fase difensiva.

Bernardeschi voto 5: non riesce ad incidere, come ormai capita da troppo tempo.

Kulusevski voto 5.5: prova a scambiare con Cristiano Ronaldo, ma ci riesce a fasi alterne.

Ronaldo voto 6: sbaglia un gol che grida vendetta nel secondo tempo, grandissima giocata qualche minuto più tardi.

(dal 62′ McKennie 6.5)

(dall’82’ Chiellini s.v.)

(dall’87’ Chiesa s.v.)

INTER (3-5-2):

Handanovic voto 6.5: salva su Cristiano Ronaldo un gol che sembrava già fatto, si ripete pochi minuti più tardi.

Skriniar voto 5.5: qualche disattenzione di troppo, non è preciso in fase di chiusura.

De Vrij voto 6.5: uno dei migliori della squadra di Antonio Conte, bravissimo con interventi decisivi.

Bastoni voto 6: cresce partita dopo partita, il compito di oggi non era di certo facile.

Hakimi voto 6.5: non si ferma nemmeno un minuto ed è l’uomo più pericoloso dei nerazurri.

Barella voto 6: aveva abituato troppo bene, non riesce ad essere decisivo in fase di conclusione.

Brozovic voto 5.5: bene nel primo tempo, in difficoltà nella ripresa.

Eriksen voto 5: altra partita deludente, è sempre più un oggetto misterioso.

Darmian voto 5: non convince, male sia in difesa che in attacco.

Lukaku voto 5.5: fa a sportellate con gli avversari, viene anche servito male dai compagni.

Lautaro voto 6: ci prova di più rispetto al compagno di reparto, ma senza entusiasmare.

(dal 58′ Perisic 5.5)

(dal 65′ Kolarov 6)

(dal 65′ Sensi 6)