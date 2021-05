Juventus-Inter 3-2, le pagelle: Cuadrado al quadrato, la doppietta tiene in vita la squadra di Pirlo

Juventus e Inter sono scese in campo nel match della 37esima giornata del campionato di Serie A. La sfida è stata ricca di emozioni già nel primo tempo. I bianconeri passano in vantaggio con Cristiano Ronaldo: Handanovic para il rigore ma il portoghese va in gol sulla respinta. Sempre dal dischetto Lukaku pareggia i conti. Alla fine del primo tempo la squadra di Andrea Pirlo passa nuovamente in vantaggio con un bolide di Cuadrado. Nel secondo tempo i bianconeri in 10 per un’espulsione eccessiva di Bentancur. Autogol di Chiellini per il 2-2, all’87’ ancora Cuadrado sigla il gol del definitivo 3-2. Espulso anche Brozovic.

Juventus-Inter, le pagelle

Juventus (4-4-2):

Szczesny voto 6.5: rischia nel secondo tempo con un’uscita, salva nel finale su Vecino.

Danilo voto 6.5: buona prestazione per il terzino che spinge bene anche in fase offensiva.

De Ligt voto 6.5: ottima partita per l’olandese, l’unica macchia il calcio di rigore procurato. Decisivo nel finale.

Chiellini voto 6: riscatta le ultime prestazioni non proprio entusiasmanti, benissimo in fase di marcatura ma l’autogol condiziona il voto.

Alex Sandro voto 5.5: qualche sbavatura di troppo in fase difensiva.

Cuadrado voto 8: si conferma un uomo prezioso in fase offensiva, bolide per il gol del vantaggio. Lucido su calcio di rigore.

Bentancur voto 4.5: è un pò ingenuo con l’intervento nel secondo tempo, ma l’espulsione è eccessiva.

Rabiot voto 6.5: il migliore nel primo tempo, si conferma anche nella ripresa.

Chiesa voto 6: a sinistra non riesce ad esprimersi al meglio.

Kulusevski voto 5.5: sbaglia un gol facile nel primo tempo, rischia anche l’espulsione per doppia ammonizione.

Ronaldo voto 6.5: sbaglia il calcio di rigore, ma è lucido sulla ribattuta. Esce nel secondo tempo.

A disp. Pinsoglio, Buffon, Arthur, Ramsey, Morata 6, Dybala, McKennie 6, Bonucci, Demiral 6, Bernardeschi, Félix Correia. All. Pirlo.

Inter (3-5-2):

Handanovic voto 6.5: respinge il rigore di Cristiano Ronaldo, non sembra avere responsabilità su Cuadrado.

Skriniar voto 6.5: si conferma un difensore di altissimo livello.

De Vrij voto 6.5: non commette errori da segnalare, bene in fase di marcatura.

Bastoni voto 6: non demerita, ma è quello che sbaglia di più in difesa.

Hakimi voto 5.5: netto passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, si fa vedere poco.

Barella voto 6: tocca tanti palloni e guida la squadra con la solita qualità.

Eriksen voto 5.5: è sua la deviazione decisiva sul gol di Cuadrado.

Brozovic voto 5.5: ci prova anche con qualche inserimento, ma non riesce ad incidere. Espulso nel finale.

Darmian voto 5: è ingenuo in occasione del calcio di rigore che porta al vantaggio della Juventus.

Lautaro Martinez voto 6.5: grandissima prestazione dell’argentino che si conferma in un buon momento.

Lukaku voto 7: non sbaglia dal dischetto per il momentaneo pareggio, lotta su ogni pallone.

A disp. Padelli, Radu, Gagliardini, Vecino 6, Sensi 6, Ranocchia, Perisic 6, Young, D’Ambrosio, Pinamonti. All. Conte.