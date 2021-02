Andrea Agnelli si è scagliato contro Conte? Si è conclusa la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia, sono scese in campo Juventus e Inter. La gara non è stata deludente, si sono verificate occasioni da una parte e dall’altra ma gli attaccanti non hanno concretizzato. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0, punteggio che ha permesso ai bianconeri di volare in finale, adesso affronteranno la vincete tra Atalanta e Napoli.

Lo sfogo di Agnelli

Al termine della partita si è registrato lo sfogo del presidente della Juventus Andrea Agnelli, le immagini hanno ripreso il numero uno del club urlare qualcosa al fischio finale. Secondo alcuni messaggi pubblicati sul web il destinatario potrebbe essere Antonio Conte, ex della partita. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi dal web.