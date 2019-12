Juventus-Lazio 1-3, le pagelle di CalcioWeb: Luis Alberto perde il pelo ma non il vizio, Inzaghi lo ‘Leiva’ [FOTO]

Juventus-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – Si è conclusa la finale valida per la Supercoppa, sono scese in campo Juventus e Lazio che hanno dato vita ad una partita scoppiettante. Si sono affrontte due squadre che stanno attraversando un momento magico, in particolar modo la squadra di Simone Inzaghi è veramente impressionante. La Lazio supera nuovamente quella di Maurizio Sarri, vantaggio dei biancocelesti con Luis Alberto, sempre nel primo tempo è Dybala a pareggiare i conti sul tiro di Cristiano Ronaldo respinto da Strakosha. Nel secondo tempo è Lulic è regalare la Supercoppa alla Lazio, finisce 1-3, nel finale la chiude Cataldi.

Juventus:

Szczesny voto 6: non può nulla in occasione delle reti realizzate dalla Lazio: INCOLPEVOLE.

De Sciglio voto 4: non è un calciatore da Juventus e lo dimostra anche oggi con una ‘cappellata’ in occasione del gol della Lazio: RACCOMANDATO.

Bonucci voto 6: non commette errori di rilievo, è sempre un centrocampista arretrato per qualità ed esperienza: BON… NOEL.

Demiral voto 6: a sorpresa è stato schierato in campo dal primo minuto, a fare la guerra è molto bravo, qualche buona chiusura: KAMIKAZE.

Alex Sandro voto 6: partita prevalentemente di spinta per il brasiliano, qualche disattenzione invece in difesa: A LEZIONE DI DIFESA.

Bentancur voto 6: cresce partita dopo partita, ormai è un calciatore determinante per il centrocampo di Sarri, nervoso nel finale.

Pjanic voto 6.5: prende per mano la squadra con buone geometrie, calciatore indispensabile per la Juventus: PJANIC VERSO LA META.

Matuidi voto 5: tanta corsa ma nel primo tempo rischia grosso per un intervento da arancione: GRAZIATO.

Dybala voto 7: si conferma in un ottimo momento di forma, grandi giocate nel primo tempo, si fa trovare pronto in occasione del pareggio: SUL FILO DEL FUORIGICO COME PIPPO INZAGHI.

Higuain voto 5: brutta partita per il Pipita che non si fa vedere quasi mai, viene giustamente sostituito: CHI L’HA VISTO?

Ronaldo voto 6: grande movimento nel primo tempo, decisivo in occasione del gol di Dybala, si ‘scambia’ con in compagni in attacco: ROLANDO.

(dal 56′ Cuadrado 5.5)

(dal 66′ Ramsey 5)

(Dal 76′ Douglas Costa s.v.)

Lazio:

Strakosha voto 5,5: non è perfetto in occasione del tiro di Ronaldo poi ribadito in rete da Dybala: SAPONETTA.

Luiz Felipe voto 6.5: in difesa non sbaglia molto, è anche molto propositivo: CERTEZZA.

Acerbi voto 7: è un calciatore sempre più da Nazionale, ha una qualità non da difensore: TRICOLORE.

Radu voto 6: si fa sorprendere nel finale, ingenuità non da lui: SBAGLIA DI RADU.

Lazzari voto 5: troppo ingenuo in occasione del pareggio della Juventus: DISATTENTO.

Milinkovic-Savic voto 6.5: è il centrocampista più completo in Italia e forse non solo, sa fare tutto: UNIVERSALE.

Leiva vtoto 6: partita non entusiasmante per il centrocampista che nel secondo tempo viene giustamente sostitito: INZAGHI LO LEIVA.

Luis Alberto voto 7.5: ottimo momento di forma per il calciatore biancoceleste, stoccata vincente nel promo tempo: PERDE IL PELO MA NON IL VIZIO.

Lulic voto 7.5: la solita partita per l’esperto calciatore della Lazio, nel secondo tempo la ‘piazza’ al volo: L’UOMO CHE NON TI ASPETTI.

Correa voto 5.5: buona occasione nel secondo tempo che non viene sfruttata, non riesce mai a cambiare passo: SMARRITO.

Immobile voto 5: non è questo il vero Immobile, si fa vedere poco e non riesce ad incidere: UMANO.

(Dal 64′ Cataldi voto 7: COME IL MIGLIOR DEL PIERO IN OCCASIONE DELL’1-3)

(dal 67′ Parolo 7: entra e cambia la partita, decisivo per la vittoria: PAROLO, PAROLO, PAROLO.

(dall’82’ Caicedo s.v.).