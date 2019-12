Juventus, maglia speciale per la Supercoppa: caratteri in Arabic style, social divisi [GALLERY]

Sarà una maglia davvero speciale, quella con cui la Juventus domenica a Riad giocherà la sfida contro la Lazio, per cercare di conquistare la Supercoppa Italiana. I bianconeri indosseranno infatti una casacca con la tradizionale calligrafia araba, progettata in collaborazione con il famoso artista di calligrafia saudita-marocchina, Shaker Kashgari. La divisa adidas – in edizione limitata – avrà all’interno di ogni singolo numero un tradizionale disegno calligrafico arabo che evidenzia la parola Juventus, con anche il nome di ogni singolo giocatore scritto in testo arabo.

Una versione limitata di 500 esemplari che costa 250 euro. Come sempre i tifosi si sono divisi tra chi ha preso bene la scelta di marketing della Juventus e sta già mettendosi all’opera per aggiungere una maglia alla propria collezione e chi, invece, non ha apprezzato. In alto la FOTOGALLERY con le reazioni social.