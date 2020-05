Juventus-Milan, la magia dell’Italia in Champions: le FOTO più belle e significative di quella serata

Una serata storica non solo per il Milan, ma per tutto il calcio dello Stivale. Il 28 maggio 2003 per la prima volta due squadre italiane si sfidarono in una finale di Champions League/Coppa dei Campioni. Ad avere la meglio furono i rossoneri, ai calci di rigore. Ma oggi, a 17 anni di distanza, quell’evento fa riflettere. In quel periodo il calcio italiano era protagonista della scena europea, mentre adesso fatica parecchio ad portare qualche squadra in fondo alle competizioni internazionali. Con l’augurio che il calcio italiano possa tornare presto a quei livelli, abbiamo raccolto alcune immagini della finale di Manchester nella FOTOGALLERY in alto.