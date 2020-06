Juventus-Milan, attimi e impressioni dallo Stadium: le prime immagini del calcio italiano dopo la pandemia [FOTO]

Ammettiamolo, siamo tutti un po’ emozionati. Il calcio riparte in Italia. Le prime squadre a scendere in campo dopo la ripresa per l’emergenza Covid-19 sono Juventus e Milan, non per niente due tra le compagini più importanti e titolate del nostro paese. C’è il ritorno di semifinale di Coppa Italia. Finì 1-1, all’andata, a Milano. Adesso la seconda manche. Ma è cambiato tanto. Al di là di questi mesi insoliti ed assurdi, anche l’atmosfera che si respira all’Allianz Stadium è particolare. C’eravamo lasciati sempre allo stesso posto, sempre con una squadra di Milano come avversaria, ma era campionato e la Juve vinse 2-0. Ora c’è il Milan ma l’impianto torinese continua ad essere serrato ai tifosi. Niente tifo, poche voci, silenzi lunghi ed assordanti mischiate alle urla di calciatori e allenatori.

Ma, nella speranza che presto possa tornare a farsi viva l’anima più intima e sentimentale di questo sport – i tifosi allo stadio – ecco le prime immagini dal campo. La FOTOGALLERY in alto.