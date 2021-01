E’ stata una partita bloccata, lo spettacolo in campo non è stato entusiasmante tra due squadre che sono comunque protagoniste nel campionato di Serie A come Juventus e Napoli. Si è conclusa la finale di Supercoppa italiana, Cristiano Ronaldo ha riscattato le ultime prestazioni poco brillanti con un gol pesantissimo: è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Nel primo tempo la partita è stata bloccata, più movimentata la ripresa. La sfida si sblocca con un gol di Cristiano Ronaldo, bravo a sfruttare un errore della squadra di Gattuso. All’80’ la grande occasione per Insigne, ma l’attaccante calcia fuori un calcio di rigore. Finisce 2-0, la Supercoppa è della Juventus, la chiude Morata. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Juventus-Napoli, le pagelle di CalcioWeb

Juventus (4-4-2):

Szczesny voto 7.5: salva il risultato nel primo tempo contro un grande intervento, è sempre decisivo. Eccezionale nel finale.

Cuadrado voto 7: recupera dopo la positività al Coronavirus, la prestazione è da grande protagonista.

Bonucci voto 6: controlla bene la retroguardia, si fa vedere anche nell’area avversaria.

Chiellini voto 6: è un uomo fondamentale, il suo recupero può regalare soluzioni al tecnico Pirlo.

Danilo voto 6: non si fa vedere molto in fase di spinta, in difesa non rischia molto.

McKennie voto 5.5: muscoli a centrocampo, dimostra anche una buona qualità ma procura il rigore poi sbagliato da Insigne.

Arthur voto 6.5: è poco cattivo negli ultimi metri del campo, ma si prende responsabilità.

Bentancur voto 6.5: oggi il migliore a centrocampo, prestazione incoraggiante per il futuro.

Chiesa voto 5: esce per infortunio all’intervallo, sulla sinistra non riesce a fare la differenza.

Kulusevski voto 5.5: partita un pò sottotono per l’ex Parma, non riesce a saltare l’uomo.

Ronaldo voto 7: non è stata una partita eccezionale, ma in fase realizzativa è sempre una sentenza.

(dal 46′ Bernardeschi voto 7: entra nella ripresa e cambia la partita, grandissime giocate).

(dall’84’ Morata voto 6.5 la chiude in contropiede)

(dall’84’ Rabiot s.v.)

Napoli (4-2-3-1):

Ospina voto 6: non sembra avere responsabilità sul gol di Cristiano Ronaldo.

Di Lorenzo voto 6: partita ordinata per l’esterno, un pò in difficoltà nel secondo tempo.

Manolas voto 5: rischia un clamoroso autogol, oggi è poco attento.

Koulibaly voto 6.5: si dimostra uno dei migliori difensori in circolazione.

Mario Rui voto 6: come Di Lorenzo, lavora maggiormente per limitare gli attaccanti della Juventus.

Bakayoko voto 5: è sfortunato ma serve il pallone per il gol di Cristiano Ronaldo.

Demme voto 5.5: meglio in fase di contenimento, qualche errore in impostazione.

Lozano voto 6.5: il primo tempo è veramente positivo, sta attraversando un momento di grande forma.

Zielinski voto 6: è un calciatore di grande qualità, è fondamentale a questi livelli.

Insigne voto 4: non è stata una buona partita per l’attaccante, sbaglia un rigore pesantissimo.

Petagna voto 5: passo indietro rispetto alla gara di campionato contro la Fiorentina, si fa vedere poco.

(dal 67′ Elmas voto 5.5)

(dal 72′ Mertens 6)

(dall’84’ Politano s.v.)

(dall’84’ Llorente s.v.)