Juventus-Napoli 2-1, le pagelle di CalcioWeb: reazione da grande squadra, Pirlo salva la panchina [FOTO]

Si è conclusa una bella sfida valida per il recupero del campionato di Serie A, tra Juventus e Napoli è andato in scena un vero e proprio scontro per la Champions League. La squadra di Andrea Pirlo ha riscattato le bruttissime prestazioni contro Benevento e Torino, il tecnico ha salvato la panchina e adesso può puntare al secondo posto occupato dal Milan. Ottima gara della Juventus, deludente invece la partita del Napoli. La sfida si sblocca nel primo tempo: grandissima giocata di Chiesa e Cristiano Ronaldo non sbaglia. Poi due rigori non concessi, uno per parte con i falli non fischiati su Chiesa e Zielinski. Nel secondo tempo entra Dybala ed è proprio la Joya a siglare il gol del 2-0. Nel finale ingenuità di Chiellini che procura un rigore su Osimhen, dal dischetto non sbaglia Insigne per il definitivo 2-1. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Juventus-Napoli, le pagelle di CalcioWeb

Juventus (4-4-2): Buffon 6.5; Danilo 6.5, De Ligt 6, Chiellini 5.5; Alex Sandro 5; Cuadrado 6, Bentancur 6.5, Rabiot 6, Chiesa 7.5; Morata 5.5, Ronaldo 7. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Arthur s.v., Ramsey, Dybala 7, McKennie 6, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Kulusevski. All.:Pirlo

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 7, Koulibaly 6, Rrahmani 5.5, Hysaj 5; Demme 5.5, Fabian Ruiz 6; Lozano 5, Zielinski 6, Insigne 7; Mertens 5.5. A disp. Contini, Ospina, Bakayoko, Mario Rui s.v., Elmas s.v., Osimhen 6.5, Maksimovic, Politano 6.5, Petagna s.v., Manolas, Cioffi, Lobotka. All.:Gattuso