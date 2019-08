Juventus-Napoli 4-3, le pagelle di CalcioWeb: Koulibaly voto 1 [FOTO]

Juventus-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il big match della seconda giornata di Serie A: allo Juventus Stadium di fronte i bianconeri di Sarri e gli azzurri di Ancelotti. Entrambe hanno esordito con una vittoria in trasferta, i primi a Parma e i secondi a Firenze. La partita è uno spettacolo: 4-3. Koulibaly protagonista in negativo. Queste le pagelle di CalcioWeb al termine del match. In alto la FOTOGALLERY della gara.

JUVENTUS

Szczesny 6.5 – Fino al 3-1 è da 7.5, poi ha qualche responsabilità sui gol.

De Sciglio sv (dal 13′ Danilo 7 – Entra e segna dopo 26 secondi, mandatelo a Guinnes World Records)

Bonucci 5.5 – Rocky Balboa nel primo tempo, ma ha qualche responsabilità sui gol azzurri.

De Ligt 4.5 – Ordinato e preciso nel primo tempo, disastroso in due dei gol del Napoli.

Alex Sandro 5 – Tanta sostanza, ma non eccelle.

Khedira 8 – Super. Inserimenti, dribbling, tiri da fuori. Ci prova da lontano e prende la traversa. (dal 60′ Emre Can)

Pjanic 6.5 – E’ nel pieno della manovra di una squadra che per almeno un’ora di gioco regala spettacolo, poi si addormenta anche lui.

Matuidi 7.5 – Anche lui da quasi ceduto a calciatore ritrovato. Assist per il gol del 2-0 e molta imprevedibilità. E’ l’effetto Sarri.

Douglas Costa 8 – Signori, è il miglior acquisto di questa Juve. Devastante. Velocissimo, non lo avrebbero fermato neanche coi motorini.

Higuain 8.5 – Esiste Higuain con Sarri e Higuain senza Sarri. Questa sera è andato in scena il primo. (dal 74′ Dybala sv)

Cristiano Ronaldo 7.5 – Non la sua miglior partita, ma segna il primo gol stagionale.

NAPOLI

Meret 7 – Salva con una super parata in un momento cruciale della gara, il finale non lo premia. Superman.

Di Lorenzo 7 – Male come tutta la difesa azzurra, ma ha il merito di segnare il gol del 3-3.

Manolas 5 – 5 solo per il gol che riapre la gara, altrimenti…

Koulibaly 1 – Non ci sono parole.

Ghoulam 4.5 – Male come i compagni. (dal 46′ Mario Rui 6 – Meglio del compagno, due assist per lui)

Allan 5.5 – Nel primo tempo ci prova da fuori, poi scompare. (dal 73′ Elmas sv)

Zielinski 6.5 – 4.5 fino al 2-3, quando regala l’assist a Lozano.

Callejon 6 – Si sveglia nel finale.

Fabian Ruiz 5 – Chiamate ‘Chi l’ha visto’.

Insigne 4 – E’ il cugino di primo grado di quello di Firenze. (dal 46′ Lozano 8 – Entra e cambia la gara, null’altro da dire)

Mertens 5 – Malissimo. Il Napoli è vicino all’impresa ma lui non si vede.