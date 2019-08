Juventus-Napoli 4-3, Koulibaly regala la vittoria ai bianconeri dopo una rimonta pazzesca [FOTO]

Juventus-Napoli live – Dopo il primo match di oggi che ha visto in campo Milan e Brescia, continua il programma valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo la Juventus ed il Napoli, partita che non ha bisogno di presentazioni, si affrontano squadre destinate a lottare per lo scudetto. Successo all’esordio per entrambe, la squadra di Maurizio Sarri ha vinto contro il Parma grazie alla rete messa a segno da Chiellini, bene anche la squadra di Ancelotti con il blitz sul campo della Fiorentina. Adesso tutto lo spettacolo del big match, le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori.

La Juventus supera all’Allianz Stadium il Napoli di Ancelotti, nel primo tempo i partenopei restano in partita soltanto per 10 minuti e poi sparisce letteralmente dal campo. Ci prova Allan, ma Szczesny para. Infortunio per De Sciglio al 13′: il terzino esce e viene sostituito da Danilo. Nemmeno il tempo di entrare e il brasiliano finisce dritto sul tabellino dei marcatori. Contropiede bianconero sul calcio d’angolo battuto dal Napoli e Danilo infila in rete il pallone del vantaggio. Passano poco più di 5 minuti e Higuain raddoppia: dribbling da applausi su Koulibaly e gran destro sotto l’incrocio. Nella ripresa entra Lozano, ma è Cristiano Ronaldo a fare 3-0. Manolas accorcia le distanze e due minuti dopo Lozano riapre la partita. Al minuto 81′ il Napoli completa la rimonta con il gol di Giovanni Di Lorenzo. Nel recupero Koulibaly infila clamorosamente la sua porta svirgolando un pallone innocuo. Finisce 4-3.

Finisce qui. 4-3 per la Juventus.

93′ – Koulibaly infila clamorosamente la sua porta svirgolando la palla.

81′ – Punizione calciata da Callejon, in mischia spunta Di Lorenzo che fa 3-3.

68′ – Lozano riapre la partita di destro su assist ancora di Mario Rui.

66′ – Manolas accorcia le distanze di testa su un calcio di punizione di Mario Rui.

62′ – Cristiano Ronaldo cala il tris. Assist dalla sinistra di Douglas Costa e sinistro vincente all’angolino.

55′ – Mertens impegna Szczesny. Deviazione in angolo.

53′ – Matuidi calcia dal limite dell’area, Meret devia in calcio d’angolo.

51′ – Mertens a giro di destro, palla larga di poco.

46′ – Inizia il secondo tempo. Dentro Lozano per Insigne e Mario Rui per Ghoulam.

Finisce il primo tempo.

Il Napoli è in balia della Juventus, il doppio colpo ha devastato la squadra di Ancelotti.

19′ – Higuain salta Koulibaly e calcia di destro, imparabile per Meret. E’ già 2-0.

16′ – Danilo ribalta l’azione sul calcio d’angolo per il Napoli e trova il gol da pochi passi.

Cambio. De Sciglio non ce la fa, entra Danilo.

13′ – Destro di Allan dal limite dell’area, grande parata di Szczesny in calcio d’angolo.

3′ – Primo tentativo di Cristiano Ronaldo, respinta di Meret.

Subito cori per Giorgio Chiellini, che risponde uscendo dalla panchina.

1′ – Partiti!

Juventus-Napoli live

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; De Sciglio (13′ Danilo), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira (60′ Emre Can), Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam (46′ Mario Rui); Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne (46′ Lozano); Mertens.