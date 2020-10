Juventus-Napoli, la reazione del web: i meme sono esilaranti [FOTO]

E’ una situazione sempre più paradossale in Serie A con la partita tra Juventus e Napoli. Dopo la notizia della positività di tre persone tra calciatori e membri, l’Asl ha vietato la partenza della squadra per Torino. Il club bianconero ha preso una posizione, oggi scenderà in campo anche senza la presenza degli avversari. Molto probabilmente verrà stabilito il 3-0 a tavolino. Nel frattempo il web si è come al solito scatenato, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i meme più divertenti.