Juventus-Napoli rinviata al 7 aprile: i meme del web sono esilaranti [FOTO]

La sfida tra Juventus e Napoli è stata posticipata ancora una volta, la gara si recupererà il 7 aprile. La squadra di Andrea Pirlo è reduce dalla delusione in Champions League contro il Porto, l’eliminazione è destinata a portare conseguenze dal punto di vista sportivo ed economico. La stagione dei bianconeri è sempre più deludente, in campionato il distacco dall’Inter che guida la classifica è importante, in Europa non è riuscita a superare una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. La dirigenza sta preparando una vera e propria rivoluzione, si ripartirà da Pirlo mentre le novità saranno sul fronte calciatori.

Juventus-Napoli, le reazioni del web

La sfida tra Juventus e Napoli sarà decisiva per la classifica di entrambe. In particolar modo i bianconeri si giocano le ultime chance di tornare in corsa per lo scudetto, la squadra di Gennaro Gattuso punta invece la qualificazione in Champions League. La partita era stata rinviata per la mancata partenza del Napoli a causa dei casi positivi al Coronavirus. Il recupero era stato spostato originariamente al 17 marzo, ma la sfida si disputerà il 7 aprile alle 18.45. Il web si è come al solito scatenato, tantissimi i meme pubblicati. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.