Juventus-Parma 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Alex Sandro goleador, de Ligt chiude i conti

Prima la paura, poi la rimonta. La Juventus ha conquistato tre punti fondamentali per la corsa Champions League, la situazione del Parma è sempre più delicata e la retrocessione ormai vicinissima. L’uomo del match è stato Alex Sandro, protagonista di una doppietta a sorpresa: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. L’inizio di partita della squadra di Andrea Pirlo è negativo, gli ospiti passano in vantaggio con un calcio di punizione siglato da Brugman. Il terzino Alex Sandro si riscopre bomber e mette a segno una doppietta importantissima. E’ un altro difensore, de Ligt a chiudere definitivamente i conti. Nel finale il risultato non cambia più, la Juventus vince 3-1. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Juventus-Parma, le pagelle di CalcioWeb

Juventus (4-4-2): Buffon 6; Danilo 6, De Ligt 7.5, Bonucci 6, Alex Sandro 8; Cuadrado 7.5, Arthur 6.5, Bentancur 6, McKennie 5.5; Dybala 6.5, Ronaldo 5. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Ramsey s.v., Morata s.v., Rabiot s.v., Bernardeschi s.v., Frabotta, Kulusevski s.v., Andrade. All.: Pirlo.

Parma (4-3-3): Colombi 6.5; Laurini 5.5, Bani 6, Osorio 5.5, Pezzella 5; Grassi 6, Brugman 7, Kurtic 5.5; Man 5, Pellè 6, Gervinho 6.5. A disp.: Sepe, Rinaldi, Karamoh s.v., Cornelius 5.5, Sohm, Hernani 5.5, Mihaila 5.5, Dierckx, Brunetta, Traore, Camara, Busi s.v.. All.: D’Aversa.