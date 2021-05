Juventus, una serata da sogno: Pirlo, Buffon, Cuadrado e Demiral scatenati. Il futuro di Gigi e Ronaldo dorme con la Coppa [FOTO]

E’ grande festa in casa Juventus. Il club bianconero ha alzato il secondo trofeo stagionale, dopo la Supercoppa è arrivata anche la Coppa Italia. La prestazione della squadra di Andrea Pirlo è stata incoraggiante anche in vista dell’ultima giornata del campionato di Serie A con l’obiettivo di conquistare anche la qualificazione in Champions League. Al fischio finale delirio della Juventus, scatenati tutti i calciatori così come l’allenatore Andrea Pirlo. Al settimo cielo anche Cristiano Ronaldo. “Best caption wins”, ha scritto il portoghese sui profili social: CR7 si è immortalato abbracciato alla Coppa Italia sul treno che ha riportato la squadra a Torino dopo il trionfo in campo. Il portoghese ha dimostrato di voler continuare a vincere. Show anche nello spogliatoio. I più festeggiati? Buffon e… Demiral.

Il futuro di Buffon

Buffon si è confermato ancora una volta uno dei migliori, il portiere sta valutando il futuro dopo aver comunicato l’addio alla Juventus. Molto dipenderà dalle offerte, come confermato ai microfoni di Rai Sport. “Ho avuto tanti contatti in questo periodo e sto analizzando le proposte che ho avuto. Quella che reputerò più stimolante, e quando troverò un folle più folle di me, la seguirò. Mi è arrivato un messaggio di un dirigente di una società che in quanto a follia e ambizione può anche superarmi. Mi sento ancora forte. Se trovo una situazione che mi piace e mi stimola a dovere penso di essere ancora un portiere molto forte”.