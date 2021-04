Juventus, Pirlo: “Pinsoglio è pronto”, i meme sono divertenti [FOTO]

La Juventus si prepara per il derby del campionato di Serie A contro il Torino, l’intenzione della squadra di Andrea Pirlo è quella di riscattare il tonfo casalingo contro il Benevento che ha allontanato quasi definitivamente dall’obiettivo scudetto. I bianconeri dovranno fare i conti con una vera e propria emergenza di formazione: Dybala, McKennie e Arthur non sono stati convocati a causa del festino organizzato dal calciatore statunitense, in più potrebbe giocare dal primo minuto il portiere Pinsoglio. La stagione della Juventus può considerarsi sfortunata, a tenere banco sono adesso anche le situazioni fuori dal campo.

Le reazioni su Pinsoglio

L’emergenza ha colpito anche i portieri della Juventus e dal primo minuto potrebbe giocare Pinsoglio. Infatti Buffon è stato squalificato per una giornata a causa della bestemmia pronunciata contro il Parma, Szczesny è in attesa del tampone dopo il focolaio scoppiato alla Polonia. Ecco perché Pinsoglio potrebbe essere chiamato in causa e dovrà farsi trovare pronto in una partita delicata come il derby contro il Torino. Il web non ha risparmiato l’ironia, su Instagram sono stati pubblicati tanti meme veramente divertenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.