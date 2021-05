Juventus, Pirlo può saltare subito?

Una vera e propria debacle. La stagione della Juventus è sempre più deludente, i bianconeri sono reduci dalla pessima prestazione casalinga contro il Milan che ha complicato terribilmente la corsa verso la Champions League. La scelta della dirigenza di affidare la panchina ad un allenatore giovane come Andrea Pirlo non ha portato gli effetti sperati, in campionato occupa la quinta posizione mentre in Champions League è stata eliminata agli ottavi di finale dal Porto. Il danno economico rischia di diventare pesantissimo e complicare una situazione già delicata. In 35 partite la squadra ha conquistato 69 punti frutto di 20 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, si tratta di un rendimento da Europa League.

Pirlo a rischio esonero

Sono in corso valutazioni in casa Juventus, la dirigenza bianconera non è assolutamente soddisfatta del rendimento stagionale e non è completamente da escludere un ribaltone immediato. L’intenzione potrebbe essere quella di giocarsi il tutto per tutto nelle ultime giornate con l’obiettivo di raggiungere la qualificazione in Champions League e vincere la Coppa Italia. Il calendario di certo non aiuta, la Juventus che sarà chiamata dalle partite contro Sassuolo, Inter e Bologna. La dirigenza sta valutando un esonero immediato di Andrea Pirlo e affidarsi come traghettatore a Tudor. Poi si preannuncia un testa a testa per la prossima stagione tra Allegri e Zidane. Nel frattempo sono arrivate tante reazioni dal mondo del web, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.