Juventus, Rabiot al J Medical per le visite mediche: inizia la nuova avventura con i bianconeri [FOTO e VIDEO]

La Juventus fa sul serio in vista della prossima stagione, i bianconeri hanno chiuso l’acquisto di Rabiot, un centrocampista in grado di fare la differenza, un altro colpo a parametro zero per la Vecchia Signora che rinforza una squadra già fortissima in attesa dell’assalto decisivo a de Ligt. Rabiot è arrivato poco fa al J Medical di Torino e si è sottoposto alle tradizionali visite mediche, poi ha firmato il contratto che lo legherà alla Juventus per le prossime stagioni. La comunicazione è arrivata dallo stesso club bianconero attraverso una serie di scatti pubblicati su Twitter, si vede l’arrivo del calciatore, sorridente ed accompagnato dalla madre. Presenti diversi fotografi ed anche un gruppo di tifosi. In alto la fotogallery, in basso il video.