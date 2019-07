Juventus, il ritorno di Buffon: visite mediche per Gigi [FOTO e VIDEO]

Ritorno al passato. A sorpresa Gigi Buffon è nuovamente il portiere della Juventus. L’estremo difensore ha interrotto la non entusiasmante esperienza con la maglia del Psg e adesso ha deciso di tornare a casa. Tanti gli obiettivi per Gigi, superare qualche record ma soprattutto essere un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio e poi provare a vincere la tanto cercata Champions League anche se non da protagonista. Buffon è arrivato in città tra l’entusiasmo dei tifosi, diversi supporter infatti a riabbracciare il portiere, poi le visite mediche in attesa di iniziare una stagione che potrebbe riservare soddisfazioni. In alto la fotogallery con le immagini, in basso i video.