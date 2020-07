Juventus, il ritorno di Pogba: la società twitta, i tifosi sognano ma…

La Juventus è concentrata sulla stagione in corso, ma la società è al lavoro anche sul fronte calciomercato per costruire una squadra ancora più forte. Gli arrivi di Kulusevski e Arthur rappresentano un ottimo biglietto da visita, adesso l’intenzione è quella di piazzare un altro colpo da novanta per il centrocampo. Il sogno è sempre il solito, Paul Pogba. Il francese ha lasciato un ottimo ricordo e sarebbe contento di tornare in bianconero, considerando le difficoltà incontrate con il Manchester United. Un indizio ha infiammato i tifosi della Juventus. Sul profilo in lingua spagnola è stato postato un video del calciatore accompagnato da un ‘back’. Poi è arrivata la spiegazione, “Back nel senso di ‘throwback’ – ha twittato -. Non pensate ad altro!”. Quindi un ritorno al passato, non un ritorno alla Juventus… In alto la FOTOGALLERY.