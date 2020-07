Juventus, sarà rivoluzione: metà squadra con la valigia in mano, cessioni eccellenti

Le ultime prestazioni in casa Juventus non sono state di certo positive, ma in generale sono in corso valutazioni sulla stagione. La vittoria dello scudetto è comunque vicina, ma la dirigenza ha deciso di aspettare ed esprimere un giudizio definitivo al termine della Champions. Si valuterà principalmente l’eventuale conferma dell’allenatore Maurizio Sarri e i futuri interventi sul mercato. La Juventus ha, però, le idee chiare su alcuni calciatori. In molti hanno deluso le aspettative e si preannuncia una vera rivoluzione, più di metà squadra è con la valigia in mano.

PORTIERE – Pochissimi dubbi sul fronte portiere. Szcsesny rappresenta una sicurezza e l’ha dimostrato anche nella partita pareggiata contro il Sassuolo, interventi decisivi che hanno permesso di conquistare un punto positivo per la corsa scudetto. Alle sue spalle ci sarà Buffon, che continuerà per un’altra stagione.

DIFESA – Sono due le certezze per la prossima stagione, de Ligt e Bonucci, mentre per Chiellini molto dipenderà dalla condizione fisica. Ancora fiducia su Demiral, è prevista una vera e propria rivoluzione sul fronte esterni, nessuno ha convinto e si spera di ricavare un buon bottino da Alex Sandro.

CENTROCAMPO – Dopo la cessione di Pjanic e l’arrivo di Arthur, è il reparto che ha bisogno di più valutazioni. Bentancur sarà il futuro del club, Ramsey e Rabiot non hanno convinto. E’ vero che sono arrivati a zero, ma gli ingaggi sono pesantissimi. Dubbi anche su Matuidi. Addio con Khedira.

ATTACCO – Quasi certa la cessione di Bernardeschi, così come quella di Gonzalo Higuain. Il dubbio più grande è quello su Douglas Costa, grande talento ma condizionato dai tanti infortuni. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i calciatori pronti a lasciare la Juventus, la lista è lunga.