Si è concluso il big match della 21esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Juventus e Roma, indicazioni per la zona scudetto. Ancora in gol Cristiano Ronaldo, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I bianconeri si confermano in grandissima forma e fanno veramente paura per la vittoria dello scudetto. La sfida si sblocca dopo 13 minuti, Cristiano Ronaldo supera Pau Lopez su assist di Morata. La squadra di Fonseca non riesce a reagire e nella ripresa un autogol di Ibanez chiude definitivamente i conti. Finisce 2-0, la Juventus sale a quota 42 punti, la Roma ferma a 40. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Juventus-Roma, le pagelle di CalcioWeb

Juventus (4-4-2):

Szczesny voto 6: non viene chiamato particolarmente in causa.

Danilo voto 6: partita ordinata dell’esterno, bene in entrambe le fasi del gioco.

Bonucci voto 6: si dimostra il leader difensivo soprattutto in fase di impostazione.

Chiellini voto 6.5: è un recupero fondamentale per Pirlo, si conferma su altissimi livelli.

Alex Sandro voto 6.5: uno dei migliori della Juventus, benissimo sia in difesa che in attacco.

McKennie voto 6: la solita partita di quantità ed anche con qualche inserimento.

Arthur voto 6: un pò penalizzato dall’ammonizione, nel complesso non demerita.

Rabiot voto 6.5: netto passo in avanti rispetto alle ultime prestazioni, dimostra anche personalità.

Chiesa voto 6: la solita corsa e qualche dribbling, è sempre prezioso per le sue caratteristiche.

Morata voto 6.5: decisivo in occasione del gol di Ronaldo, per il resto tanto movimento.

Ronaldo voto 7: non ci sono più aggettivi per il portoghese, ancora un gol molto importante.

(dal 65′ Cuadrado 6)

(dal 65′ Kulusevski 6.5)

(dall’81’ Bernardeschi s.v.)

(dall’83’ de Ligt s.v.)

(dall’84’ Demiral s.v.)

Roma (3-4-2-1)

Pau Lopez voto 6: non sbaglia in occasione dei gol della Juventus.

Mancini voto 6: non chiama il pallone al compagno Ibanez in occasione dell’autogol.

Ibanez voto 5: il voto pesa moltissimo per l’autogol. Nel complesso non ha demeritato.

Kumbulla voto 6: l’ammonizione lo condiziona un pò, fisicamente fa sempre la differenza.

Karsdorp voto 6: si conferma in un buon momento, positivo in entrambe le fasi del gioco.

Villar voto 6: qualche errore di troppo anche in fase di passaggio, viene sostituito.

Veretout voto 6: è il cervello della Roma, si prende la responsabilità di tanti palloni.

Spinazzola voto 5.5: partita più difensiva rispetto alle ultime uscite, non mette in mostra le sue qualità.

Cristante voto 5.5: partita deludente per il centrocampista, viene giustamente sostituito.

Mkhitaryan voto 6.5: è uno dei pochi a provarci, sempre pericoloso con i soliti inserimenti.

Borja Mayoral voto 5.5: tutte le responsabilità dell’attacco sono sulle sue spalle, non riesce ad incidere.

(dal 62′ Diawara 5.5)

(dal 63′ Dzeko 6)

(dal 63′ Carles Perez 6)

(dal 77′ Bruno Peres s.v.)