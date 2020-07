Juventus-Sampdoria 2-0, le pagelle di CalcioWeb: Ronaldo c’è sempre in ogni maniera, Pjanic la luce [FOTO]

Juventus-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – La Juve è campione d’Italia. Di nuovo. Per la nona volta. Per l’ennesima volta. Il secondo match point, questa volta, viene sfruttato. Battuta la Samp per 2-0 nel posticipo domenicale della 36ª giornata di Serie A. I bianconeri, poco brillanti nel primo tempo, perdono Danilo per una botta alla testa e Dybala per un problema muscolare. Ma al sesto minuto di recupero trovano il gol che sblocca il match con Ronaldo. Nella ripresa, spazi maggiori, qualche occasione in più e il raddoppio di Bernardeschi. Ci sarebbe anche spazio per il 3-0 nel finale, ma Cristiano spara sulla traversa un penalty concesso per fallo di De Paoli su Alex Sandro. In alto la FOTOGALLERY del match, in basso le PAGELLE della nostra redazione.

JUVENTUS

Szczesny 6.5 – Super parata su Quagliarella sul risultato di 2-0. C’è anche il suo timbro sullo Scudetto.

Danilo 6 – Un brutto scontro di testa lo “addormenta”. Difficoltà a rimanere in piedi, costretto ad uscire.

De Ligt 6.5 – Gara attenta. Mezzo voto in più per le condizioni in cui gioca, con la spalla “ballerina”.

Bonucci 6 – Partita sufficiente, al netto di qualche pericolo creato dalla Samp.

Alex Sandro 6.5 – Difende in maniera ordinata e spinge con logica. Si guadagna il rigore nel finale.

Rabiot 6.5 – Conferma di essere un altro giocatore rispetto a quello pre lockdown. E’ sempre nel vivo della manovra e fa bene le due fasi.

Pjanic 7 – E’ tra i pochi a provare ad inventare qualcosa in una Juve ad intermittenza. Oltre all’assist a Cristiano Ronaldo, verticalizza spesso e provoca l’espulsione di Thorsby.

Matuidi 5.5 – Se la Samp si rende pericolosa più di una volta, è anche per via di un centrocampo che non copre bene e soffre la velocità ospite. Lui ne è protagonista.

Cuadrado 6 – Prima nei tra davanti, poi nel ruolo ormai diventato di sua “competenza”, quello di terzino. Senza infamia né lode in entrambe le zone di campo.

Dybala 6 – Sfortunato, costretto al cambio per un problema muscolare. Sarri prega affinché non sia nulla di grave in vista della Champions.

Cristiano Ronaldo 7 – C’è sempre, come sempre. Quando la partita conta, il suo contributo non manca. Sblocca il match, esulta con rabbia dimostrando di essere insoddisfatto della prestazione sin lì, prova in tutti i modi a trovare il raddoppio e lo propizia con il gol del 2-0. Mezzo voto in meno per l’errore dal dischetto.

dal 29′ Bernardeschi 7 – Con il suo ingresso, la Juve crea qualcosa in più. Segna il 2-0 come se fosse un attaccante consumato.

dal 40′ Higuain 6 – Partita sufficiente.

dal 77′ Rugani sv

dal 77′ Bentancur sv

SAMPDORIA

Audero 5.5 – Non impeccabile sulla respinta di Ronaldo che ha portato al 2-0 di Bernardeschi.

Tonelli 5 – Si addormenta in fase di disimpegno facendosi rubare il pallone in zona pericolosa in occasione del gol del raddoppio bianconero.

Yoshida 6 – Partita attenta, come le sue ultime prestazioni.

Chabot 6 – Un problema muscolare lo costringe al cambio anticipato.

Augello 5.5 – Si perde Bernardeschi nel gol del 2-0.

Depaoli 5 – Si fa saltare da Alex Sandro e lo falcia poi da dietro provocando il rigore.

Thorsby 5 – Entrata inutile e dannosa con il giallo già nel taccuino. Lascia i suoi in 10.

Linetty 6 – In alcuni frangenti del match, il centrocampo blucerchiato riesce ad avere la meglio su quello bianconero.

Jankto 6.5 – Entra in più di un’azione pericolosa dei blucerchiati.

Ramirez 6.5 – Il migliore. Da rifinitore o da finalizzatore, entra in tutte le azioni della Samp.

Quagliarella 6.5 – Ci prova come può. Szczesny gli respinge un gol fatto.

dal 22′ Leris 6 – Entra a freddo per sostituire Chabot nel primo tempo.

dal 72′ Gabbiadini sv

dal 90′ Maroni sv