Vittoria e qualificazione per la Juventus nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia, eliminazione per la Spal che ha comunque disputato una partita coraggiosa contro un avversario nettamente superiore dal punto di vista tecnico. La gara è in archivio già dopo appena 33 minuti, la sblocca Alvaro Morata su calcio di rigore, il raddoppio porta la firma di Frabotta, aiutato anche da una deviazione. Nel secondo tempo il tecnico Andrea Pirlo si gioca le carte Chiesa e Alex Sandro, ma è Kulusevski a chiudere i conti. Il migliore in campo è stato proprio l’ex Parma, autore anche dell’assist per Frabotta. Finisce 4-0, in gol anche Chiesa. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Juventus-Spal, le pagelle di CalcioWeb

Juventus (4-4-2): Buffon 6; Demiral 6 (dall’83’ Da Graca 6), Dragusin 6, De Ligt 6.5, Frabotta 7 (dal 67′ Alex Sandro 6); Ramsey 5.5, Fagioli 6 (dall’87’ McKennie s.v.), Rabiot 6, Bernardeschi 6 (dal 46′ Di Pardo 6); Kulusevski 7.5, Morata 6.5 (dal 67′ Chiesa 7). All. Pirlo.

Spal (5-3-2): Berisha 6; Dickmann 6, Okoli 5.5, Ranieri 4.5 (dal 46′ Sala 5.5), Sernicola 5.5, Seck 5.5; Missiroli 6 (dall’86’ Viviani s.v.), Esposito 5.5 (dal 66′ Valoti 5.5), Vicari 5 (dal 46′ Tomovic 4.5); Floccari 5.5 (dal 66′ Moro 5.5), Brignola 6. All. Marino